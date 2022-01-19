هادي العامري ينفي ترشحه لرئاسة الوزراء

2022/01/19 | 11:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفى رئيس تحالف الفتح هادي العامري،الأربعاء، مناقشة تشكيل الحكومة أو ترشيح أي شخصية سياسية لمنصب رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لإقليم كردستان.

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وقال المكتب الإعلامي للعامري في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (19 كانون الثاني 2022): "ننفي بشكل قاطع ما يتم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام والشخصيات السياسية بخصوص موضوع مناقشة تشكيل الحكومة أو ترشيح أي شخصية سياسية لمنصب رئيس مجلس الوزراء خلال زيارة هادي العامري لإقليم كردستان والحوارات التي أجريت مع مسعود البارزاني ورئيس إقليم كردستان ورئيس حكومة الإقليم".

وأكد البيان، أن "كل ما يتداول بهذا الخصوص كذب محض ويقع ضمن محاولات خلط الأوراق وتضليل الرأي العام"، داعياً وسائل الإعلام، إلى "توخي الدقة والحذر ونقل المعلومة من مصادرها الرسمية".

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