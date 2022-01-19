محافظة عراقية تطلق اول برنامج اجتماعي لمكافحة” 5 ظواهر” مضرة للمجتمع

2022/01/19 | 12:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اعلنت مديرية شؤون العشائر في محافظة ديالى، الأربعاء، عن اطلاق برنامج اجتماعي هو الاول من نوعه على مستوى البلاد.وقال مدير شؤون العشائر في ديالى العميد علي محمود الربيعي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” مديريته بالتنسيق مع زعماء وشيوخ العشائر في ديالى اطلقت برنامج اجتماعي هو الاول من نوعه في العراق يتضمن عقد لقاءات […]

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