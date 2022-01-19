شرطة واسط تحظر سير الدراجات من الساعة 12 ليلا لغاية الـ6 صباحا

2022/01/19 | 12:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة واسط تحظر سير الدراجات من الساعة 12 ليلا الى الـ6 صباحا

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