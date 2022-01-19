روسيا تخفض استثماراتها في السندات الحكومية الأمريكية

2022/01/19 | 12:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن روسيا الاتحادية، خفضت استثماراتها في السندات الحكومية الأمريكية.وذكرت الوزارة، في بيانها، أن روسيا واصلت في نوفمبر، خفض استثماراتها في سندات الدين الحكومية الأمريكية إلى 2.4 مليار دولار بعد أن كانت تبلغ 3.7 مليار دولار في بداية ذلك الشهر.وفي المحفظة الروسية، بلغت قيمة السندات طويلة الأجل 101 مليون […]

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