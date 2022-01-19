إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء للاحتلال في الضفة الغربية

2022/01/19 | 12:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصيب عشرات الفلسطينيين، الأربعاء، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينة نابلس بالضفة الغربية.وذكرت وكالة “وفا”، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.وأصيب عدد من الفلسطينيين أمس بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم […]

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