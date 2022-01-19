المحكمة الاتحادية تؤجل البت بجلسة انتخاب رئاسة البرلمان الى الاسبوع المقبل

2022/01/19 | 12:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادالمحكمة الاتحادية تؤجل المرافعة بجلسة انتخاب رئاسة البرلمان الى يوم 25/1.

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