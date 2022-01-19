اتحاد الكرة يلغي مؤتمره الاسبوعي اليوم

2022/01/19 | 12:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد قرر الاتحاد العراقي بكرة القدم، الغاء مؤتمره الاسبوعي الذي من المقرر ان يعقد اليوم الاربعاء.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، قرر إرجاءَ المؤتمر الصحفيّ الأسبوعي الذي يقامُ كل يومِ أربعاء إلى الأسبوع المقبل”.واوضح ان “قرار الارجاء جاء لتزامنه مع اختتامِ دورة تنظيم الفعالياتِ الرياضيّة وأمن […]

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