دبلوماسي ايراني يكشف عن ادلة تثبت تورط الامارات بمؤامرة لاستهداف العراق

2022/01/19 | 12:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم الدبلوماسي الإيراني السابق أمير موسوي، الاربعاء، الامارات بمحاولة الانفراد ببعض الشخصيات السياسية العراقية للقضاء على المتبقين، مبينا ان الاستخبارات الإيرانية تمتلك معلومات بوجود سيناريو على غرار التمهيد لدخول داعش.وقال موسوي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، ان “الإمارات تريد أن تستفرد بشخصيات عراقية محددة للقضاء على الجميع وان هناك بؤرة تشكلت في المنطقة […]

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