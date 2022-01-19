أرسلها خلال الحرب العالمية الثانية من ألمانيا.. سيدة تتلقى رسالة من زوجها المتوفي عمرها 76 عاما

2022/01/19 | 12:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسالة جندي أمريكي بعثها من ألمانيا إلى والدته تصل بعد 76 عامًا إلى أرملته.

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