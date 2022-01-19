المصرف الزراعي يفتتح فرعاً جديداً في سامراء

2022/01/19 | 12:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلن المصرف الزراعي التعاوني، اليوم الاربعاء، افتتاح فرع جديد له في سامراء.وذكر المصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عدداً من موظفي الادارة العامة شاركوا في حفل افتتاح فرع جديد في قضاء سامراء بحضور عدد من الضيوف يتقدمهم رئيس جامعة سامراء صباح علاوي، وعدد من الشخصيات ووجهاء القضاء"، مبيناً أن "رئيس الجامعة ألقى كلمة بالمناسبة، عبّر فيها عن سروره لافتتاح فرع للمصرف الزراعي في القضاء، ودعا العاملين والجمهور للتعاون معاً من أجل انجاح دور المصرف في تقديم الخدمات لسكان قضاء سامراء".وأضاف أن "مدير قسم التحصيل محمد حسون ألقى كلمة الادارة العامة، ورحب بها بالضيوف وشكر جميع الجهود التي ساهمت في انجاز بناية الفرع وفي مقدمتهم الزملاء العاملون في القسم الهندسي" ، داعيا "الجمهور ووجهاء القضاء الى تقديم الدعم الى كوادر الفرع من أجل الارتقاء بنوعية العمل والخدمات".وتابع البيان أن "المصرف طالب العاملين بالفرع الى تقديم أفضل الخدمات لجمهور المصرف في قضاء سامراء ومحافظة صلاح الدين" .ولفت الى أن "مدير الفرع علي طه ألقى كلمة بالمناسبة شكر فيها جميع الضيوف، وتعهد بتقديم أفضل الخدمات لعموم الجمهور، كما دعا الى فتح الحسابات في الفرع وايداع الأموال وتشجيع الجمهور على ايداع الأموال المكتنزة، ومساهمة الجميع في تقديم الدعم للعاملين من أجل الارتقاء بنوعية الخدمات".

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