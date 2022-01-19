خشان يتحدث عن وقائع جلسة المحكمة الاتحادية.. ربما هناك تأجيل اخر!

2022/01/19 | 12:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدث النائب المستقل، باسم خشان، اليوم الاربعاء، عن وقائع جلسة المحكمة الاتحادية بخصوص جلسة البرلمان الاولى.وقال خشان لوكالة ايرث نيوز، إن “تأجيل المحكمة الاتحادية للنظر بالطعن المقدم بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان كان متوقع، خصوصاً بعد تقديم ادلة جديدة تؤكد وتثبت عدم شرعية الجلسة وعدم شرعية انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب”.وأضاف ان […]

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