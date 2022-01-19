الأمم المتحدة: 2021 كانت من السنوات

2022/01/19 | 12:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن السنوات السبع الماضية كانت الأكثر حرا على الإطلاق، مضيفة أن درجات الحرارة عام 2021 بقيت مرتفعة، رغم تأثير التبريد الناجم عن ظاهرة "لا نينيا" المناخية.

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