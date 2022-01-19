وتوت: نوري المالكي سيكون بعيدا عن التحالف بين الصدر والعامري

2022/01/19 | 12:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب ياسر إسكندر وتوت، عن تحالف مرتقب بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وتحالف الفتح بقيادة هادي العامري.

واكد وتوت في تصريح صحفي ان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي سيكون خارج هذا الإطار، مبينا ان ابعاد المالكي عن الإطار أمر سلبي لكنه هو جوهر الخلاف مع الصدر.

وأشار وتوت الى وجود ضغط سياسي على المحكمة الاتحادية في وقت هي تراعي التوازن ومسألة التوصل لاتفاق سياسي.

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