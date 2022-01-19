المحكمة الاتحادية تؤجل البت بدعوى الطعن في جلسة البرلمان الأولى

2022/01/19 | 12:22 - المصدر: قناة التغيير

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اجلت المحكمة الاتحادية، جلستها للنظر بالطعن المقدم حول ملابسات الجلسة الأولى للبرلمان الى يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري

وقال مراسل قناة التغيير إن المحكمة الاتحادية قامت بتوحيد الدعويين المقدمة من النائبين محمود المشهداني وباسم خشان حول جلسة البرلمان الأولى.



وقدم وكلاء المدعين والمدعى عليه مرافعاتهما امام قضاة المحكمة.

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