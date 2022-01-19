المحكمة الاتحادية تؤجل قرارها بشأن الجلسة الأولى للبرلمان إلى 25 من الشهر الجاري

2022/01/19 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مراسل (بغداد اليوم) اليوم الاربعاء، بأن المحكمة الاتحادية العليا اجلت قرارها بشأن الجلسة الأولى للبرلمان إلى 25 من الشهر الجاري.وقال مراسلنا ان "المحكمة الاتحادية العليا اجلت قرارها بشأن الجلسة الأولى للبرلمان إلى 25 من الشهر الجاري".

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