دراسة: تفوق لقاح “سبوتنيك” على “فايزر” ضد متحور “أوميكرون” بمرتين

2022/01/19 | 12:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أكّدت دراسة إيطالية روسية مشتركة ارتفاع الحماية القوية للقاح “سبوتنيك” الروسي ضد متحور “أوميكرون” الجديد مقارنة بلقاحات أخرى.وقال مدير المركز، ألكسندر غينسبورغ، إن الدراسة الأخيرة أكّدت على نفس النتائج التي حصل عليها المركز، خلال دراسته المنفصلة المنشورة في ديسمبر 2021.وقد أثبتت البيانات العلمية المعقدة أن “سبوتنيك-V” لديه نشاطاً أعلى […]

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