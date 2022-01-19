منى زكي خارج السباق الرمضاني بعد توقف مسلسل “لام شمسية”

2022/01/19 | 12:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خرج مسلسل “لام شمسية” للفنانة المصرية منى زكي من السباق الرمضاني 2022 بعد قرار تأجيل تصويره، بسبب انتشار فيروس كورونا.وأكدت الشركة المنتجة للمسلسل، في بيان لها، انسحابها من موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022، بعد تأجيل البدء في التصوير أكثر من مرة بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا ومتحوراته بين صناع ونجوم العمل.وأشارت […]

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