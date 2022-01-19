بقيمة 5 مليارات دولار.. اتفاق لتبادل العملات بين مصرفي الإمارات وتركيا

2022/01/19 | 12:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرفا الإمارات وتركيا المركزيان، الأربعاء، إنهما أبرما اتفاقا لتبادل العملات تبلغ قيمته قرابة خمسة مليارات دولار بالعملتين المحليتين، مما يوفر مصدرا محتملا للدعم في ظل التقلبات الاقتصادية التي تواجهها أنقرة، بحسب رويترز.

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