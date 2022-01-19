2022/01/19 | 12:54 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اذاعة الناصرية: المباشرة بمشروع ملعب الإدارة المحلية في الناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/19 | 12:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اذاعة الناصرية: المباشرة بمشروع ملعب الإدارة المحلية في الناصرية) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اذاعة الناصرية: المباشرة بمشروع ملعب الإدارة المحلية في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).