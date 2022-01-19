أحد ابطال اسيا 2007 ينفي إمكانية تأهل العراق لمونديال قطر

2022/01/19 | 12:55 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعتبر نجم المنتخب العراقي السابق، وأحد ركائز أبطال آسيا 2007، حيدر عبد الرزاق، اليوم الأربعاء، أن وصول منتخب العراق إلى مونديال قطر 2022 أمر صعب جداً.

وقال عبد الرزاق في تصريحات تابعتها “يس عراق” إن “هناك من يتوهم بوجود فرصة وأمل بسيط لتأهل المنتخب إلى المونديال”.

واعتبر عبد الرزاق هذا الامر صعب بسبب التخبطات الإدارية والفنية وعدم استقرار المنتخب من ناحية اللاعبين والمدربين ومن كل النواحي الإدارية الأخرى إلى جانب واقع الحال”.

واعتبر عبد الرزاق أن “الاتحاد غير مؤهل لاقامة دوري المحترفين لأن دوري المحترفين يحتاج لنقاط مهمة أولها البنى التحتية التي تعد غير متوفرة لدى معظم الأندية”.

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