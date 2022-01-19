جزر القمر تفجر مفاجأة كبرى في كأس إفريقيا

2022/01/19 | 12:55 - المصدر: وكالة نون

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فجر منتخب جزر القمر مفاجأة من العيار

الثقيل بفوز تاريخي على نظيره الغاني

(3-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم

الثلاثاء، والإطاحة به من دور

المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة

القدم.

وتقدم

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