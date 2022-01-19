الشباب والرياضة تصدر بياناً بشأن تزامن اليوم الوطني للشباب مع ميلاد درجال

2022/01/19 | 12:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأصدرت وزارة الشباب والرياضة، الأربعاء، توضيحاً بشأن تزامن “اليوم الوطني للشباب”، مع ميلاد الوزير عدنان درجال.وقال الوزارة في بيان أطلع “النور نيوز” إنها “تود ان توضح بشأن الاحتفال باليوم الوطني للشباب بعدما تناقلت بعض المواقع والصفحات معلومات غير صحيحة عن اسباب اختيار اليوم المعين للاحتفاء بهذه المناسبة ولأجل رفع اللغط عن تلك …

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