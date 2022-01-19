علماء يعثرون على جمجمة عمرها 2000 عام تحمل أدلة لعملية جراحية قديمة

2022/01/19 | 12:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..عثر علماء الآثار على جمجمة عمرها 2000 عام، تعود لمحارب من البيرو، مقيدة بالمعدن، ما اعتبر أحد أقدم الأمثلة على الجراحة القديمة.ويحتفظ العلماء بالجمجمة “الممدودة” المندمجة مع المعدن حاليا في SKELETONS، متحف علم العظام في أوكلاهوما، الولايات المتحدة الأمريكية.وأشاد المتحف بالاكتشاف باعتباره أحد أكثر القطع الأثرية إثارة للاهتمام.ويُعتقد […]

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