تربية دهوك تعطل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غد

2022/01/19 | 12:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية تربية محافظة دهوك، اليوم الاربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم غد الخميس.وذكر بيان للمديرية، أنه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي للمدارس للفترتين الصباحية والمسائية ليوم غد في المحافظة، بسبب توقعات الانواء الجوية بوجود موجة ثلجية تضرب المحافظة عصر اليوم”.وأضاف أنه “تقرر كذلك تأجيل امتحانات المدارس المسائية وجميع الامتحانات للمراحل […]

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