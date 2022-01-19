الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على “مرتبطين” بحزب الله البناني

2022/01/19 | 13:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الثلاثاء، عقوبات على ثلاثة رجال أعمال وشركة سياحية مرتبطين بحزب الله اللبناني.وقالت الوزارة في بيان، إن “مكتب مراقبة الأصول الخارجية أدرج ثلاثة ميسرين ماليين مرتبطين بحزب الله وشركة سياحية في لبنان على قائمة العقوبات”، مشيرة إلى أن الأشخاص الثلاثة المستهدفين، هم: عادل دياب، وعلي محمد الداون، وجهاد سالم …

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