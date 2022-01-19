خبير اقتصادي يتوقع تجاوز اسعار النفط حاجز الـ100 دولار للبرميل

2022/01/19 | 13:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع الخبير الاقتصادي، نبيل الموسوي، اليوم الاربعاء، تجاوز سعر برميل النفط حاجز الـ100 دولار للبرميل، فيما اكد ان هذا الصعود يؤثر ايجابيا على الوضع الاقتصادي العراقي.وقال الموسوي في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “هنالك اتجاهات صعودية في مسارات النفط الخام واليوم سجل خام برنت اكثر من 87 دولار في مؤشر على تعافي […]

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