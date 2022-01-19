قفزة جديدة بإصابات كورونا في البصرة

2022/01/19 | 13:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/البصرة … افاد مصدر طبي في دائرة صحة البصرة، الأربعاء، بتسجيل ارتفاع ملحوظ في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية في المحافظة.وذكر المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “المختبرات الصحية التابعة لدائرة صحة البصرة، شخصت 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع معدل حالات الشفاء خلال الأسبوع الحالي”.وأضاف، ان “الموقف […]

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