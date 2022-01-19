لماذا تحذر شركات الطيران الأمريكية من تقنيات الجيل الخامس؟

2022/01/19 | 13:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفاوضات تجري حالياً على أعلى مستوى في الإدارة الأمريكية، بخصوص ما وصف بأنه "موقف شديد التعقيد".

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