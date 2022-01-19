2022/01/19 | 13:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أو تشكيل الحكومة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

نفى رئيس تحالف الفتح هادي العامري، مناقشة تشكيل الحكومة أو ترشيح أي شخصية سياسية لمنصب رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لإقليم كردستان.

وقال بيان للمكتب الإعلامي الخاص لرئيس تحالف الفتح، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، "ننفي بشكل قاطع ما يتم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام والشخصيات السياسية بخصوص موضوع مناقشة تشكيل الحكومة أو ترشيح أي شخصية سياسية لمنصب رئيس مجلس الوزراء خلال زيارة هادي العامري لإقليم كردستان والحوارات التي أجريت مع مسعود البارزاني ورئيس إقليم كردستان ورئيس حكومة الإقليم".

وأكد البيان أنّ "كل ما يتداول بهذا الخصوص كذب محض ويقع ضمن محاولات خلط الأوراق وتضليل الرأي العام"، داعيًا وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة والحذر ونقل المعلومة من مصادرها الرسمية".

اقرأ/ي أيضًا:

هل هناك "انفراجة" فعلًا بين الصدر والإطار التنسيقي؟

خبير قانوني يتوقع قرار المحكمة الاتحادية بشأن الاعتراضات على الجلسة الأولى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري ينفي مناقشة منصب رئاسة الوزراء خلال لقاء بارزاني) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري ينفي مناقشة منصب رئاسة الوزراء خلال لقاء بارزاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).