2022/01/19 | 13:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط تعلن استئناف ضخ النفط الخام عبر أنبوب كركوك جيهان

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