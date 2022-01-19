تركيا تعلن بدء تسيير رحلات طيران متبادلة مع أربيل وأرمينيا

2022/01/19 | 13:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة المواصلات والبنى التحتية التركية، بدء تسيير رحلات طيران متبادلة مع مدينة أربيل العراقية في 24 يناير/ كانون الثاني الجاري ومع يريفان الأرمينية في 2 فبراير/ شباط المقبل.وأشارت الوزارة في بيان، الأربعاء، أن قطاع الطيران من الأكثر تضررًا جراء وباء فيروس كورونا، مستدركة بأن الوزارة خففت تلك الأضرار عبر التدابير التي اتخذتها …

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