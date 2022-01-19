بالفيديو.. الاحتلال يهدم منزل عائلة فلسطينية بالشيخ جراح

2022/01/19 | 13:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، منزل عائلة الصالحية في الشيخ جراح، وذلك بعد أن اقتحمت شرطة الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة المنزل، واعتقلت العديد من أفراد الأسرة ومتضامنين.وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال شرعت بتنفيذ عمليات الهدم بمنطقة منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بعد إخلاء المنزل والاعتداء على أفراد …

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الاحتلال يهدم منزل عائلة فلسطينية بالشيخ جراح أولاً على النور نيوز.

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