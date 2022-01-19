أنتوني فاوتشي: متحور أوميكرون قد يمثل نهاية مرحلة جائحة فيروس كورونا ما لم يحدث سيناريو معين

2022/01/19 | 13:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الدكتور أنتوني فاوتشي، الاثنين، إنه لا يزال من السابق لأوانه التنبؤ بما إذا كان الانتشار السريع لمتحور أوميكرون سيساعد في انتقال الفيروس من مرحلة الجائحة إلى مرحلة توطّن يمكن التحكم فيها، ولكنه "يأمل أن يكون الحال كذلك".

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