الشرطة الإسرائيلية تهدم منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح

2022/01/19 | 13:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت الشرطة الإسرائيلية منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح الذي يخيم عليه التوتر في القدس، الأربعاء، وفق ما أفاد مصور يعمل مع فرانس برس.

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