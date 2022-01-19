الشرطة المجتمعية تدخل لحل جريمة ابتزاز ازواج لبعضهم البعض!

2022/01/19 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، عن احباط محاولتي ابتزاز الكتروني نفذها زوجان بحق بعضهما البعض.وذكرت المجتمعية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مفارزها تمكنت من إحباط محاولتي ابتزاز الكتروني مارستها زوجة بحق زوجها في العاصمة بغداد، وزوج بحق زوجته في محافظة كركوك".واضافت ان "العمليتين جاءتا على خلفية ورود مناشدتين الى الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني(٤٩٧) من قبل شخص من بغداد يدعّي تعرضه لابتزاز الكتروني من قبل زوجته عبر تهديده بنشر صور فتاة ينوي الزواج منها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم يُعرض عن فكرة الزواج".وتابعت أن "سيدة من كركوك ناشدت الشرطة المجتمعية بانقاذها من ابتزاز طليقها الذي يقوم بتهديدها بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تتنازل عن حقوقها ونفقتها الشرعية".ونوهت المجتمعية الى "انها اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين، وقامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابي الضحيتين".

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