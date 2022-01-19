2022/01/19 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كركوك

اعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، عن استئناف ضخ النفط الخام عبر خط انبوب كركوك جيهان.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بطاقة (75) الف برميل باليوم بعد توقف دام لساعات بعد الحادث الذي تعرض له خط الانابيب داخل الاراضي التركية". وأوضحت أن "التوقف لن يؤثر على حجم الصادرات التي سيتم تعويضها من خلال ضخ كميات إضافية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تعلن استئناف ضخ النفط الخام عبر انبوب كركوك جيهان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تعلن استئناف ضخ النفط الخام عبر انبوب كركوك جيهان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).