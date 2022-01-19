الطيران السعودي يدمر المحطة التحويلية للمخلفات في صنعاء

2022/01/19 | 13:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دمرت غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي، الاربعاء، المحطة التحويلية للمخلفات بالعاصمة صنعاء.وقال مدير صندوق النظافة فضل الروني، إن إحدى غارات العدوان على منطقة عطان بعد منتصف الليل, أدت لتدمير المحطة التحويلية للمخلفات في مشروع النظافة بشكل كامل.وشن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، بعد منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء، 13 غارة على العاصمة صنعاء، […]

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