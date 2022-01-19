الشرطة المجتمعية تكشف أزواج يبتز بعضهم بعض

2022/01/19 | 13:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، عن احباط محاولتي ابتزاز الكتروني مارستها زوجة بحق زوجها في العاصمة بغداد، وزوج بحق زوجته في محافظة كركوك.وذكرت الوزارة في بيان، وصل “النور نيوز” أن “مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية تمكنت من إحباط محاولتي ابتزاز الكتروني مارستها زوجة بحق زوجها في العاصمة بغداد، وزوج …

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