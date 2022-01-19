رئيسي يأمل بمزيد من التعاون مع موسكو لمواجهة الأحادية

2022/01/19 | 13:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن زيارته لروسيا ستشكّل نقطة تحول في علاقات طهران وموسكو، وتعزز التعاون الاقليمي في مواجهة الأحادية.

ويزور رئيسي روسيا ليومين، ومن المتوقع ان يلقي خطابا أمام مجلس الدوما الروسي.

وسيبحث خلال الزيارة، مجموعة قضايا مرتبطة بالتعاون الثنائي، بما في ذلك الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

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