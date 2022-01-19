لأول مرة منذ سبع سنوات.. خام برنت يكسر حاجز 89 دولاراً

2022/01/19 | 13:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشير بيانات التداول في البورصات، إلى أن سعر برميل النفط من خام برنت، تجاوز حدود 89 دولارا، وذلك لأول مرة خلال السنوات السبع الأخيرة.

وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر مارس لخام برنت إلى تسعة وثمانين دولاراً وثلاث سنتات للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لشهر مارس لخام غرب تكساس إلى ستة وثمانين دولاراً وستة وثلاثين سنتاً.

ويتوقع ان تصدر الخميس إحصاءات عن مخزونات النفط الأسبوعية في الولايات المتحدة.

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