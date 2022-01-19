العبودي: نتوقع من المحكمة الاتحادية أن ترد الدعوى بخصوص جلسة البرلمان

2022/01/19 | 13:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق الإطار التنسيقي، على جلسة المحكمة الاتحادية العليا الخاصة بالنظر بالطعن المقدم بشأن دستورية الجلسة البرلمانية الأولى للبرلمان التي تم خلالها انتخاب هيئة الرئاسة.

وتوقع عضو الهيئة العامة في تيار الحكمة رحيم العبودي قرار المحكمة الاتحادية العليا، سيكون مشابها لقرار الطعن بنتائج الانتخابات، أي ان الدعوى سوف ترد.

واكد العبودي ان قبول المحكمة الاتحادية للطعن، سوف يقلب خارطة التحالفات السياسية في العراق من جديد، وسيدفع القوى السياسية الى تشكيل تحالفات جديدة.

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