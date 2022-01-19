المالكي: تأجيل المحكمة صائب وفرصة لاستكمال التفاهمات السياسية

2022/01/19 | 13:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي , الأربعاء , تأجيل قضية الطعن بشرعية الجلسة الأولى لمجلس النواب بانه قرار صائب وفرصة أخرى للقوى السياسية من استكمال تفاهماتها , مرجحا ان تصدر المحكمة الاتحادية بيان توضيحي يتعلق بمعالجة التوقيتات الدستورية .وقال المالكي في تصريح لـ / المعلومة / , […]

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