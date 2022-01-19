الامم المتحدة: السبع سنوات الاخيرة تصدرت قائمة الاكثر حرا

2022/01/19 | 13:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إن 2021 ما زال مندرجا في قائمة الأعوام السبعة الأكثر حرا على الإطلاق.

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