قبلان: محافظ نينوى مستمر في عمله: لا اقالة ولا استقالة!

2022/01/19 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد نائب رئيس مجلس محافظة نينوى السابق نور الدين قبلان، الاربعاء، استمرار محافظ نينوى نجم الجبوري في اداء عمله ولا تواجد اي اوامر باقالته.وقال قبلان في تصريح لـ/المعلومة/، ان “المحافظ نجم الجبوري مازال يمارس عمله في منصبه ولاصحة للانباء التي تحدثت عن اقالته او تقديمه استقالته”.واضاف ان “الجبوري مازال يمارس عمله بشكل […]

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