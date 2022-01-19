قبلان: محافظ نينوى مستمر في عمله: لا اقالة ولا استقالة!



قبلان: محافظ نينوى مستمر في عمله: لا اقالة ولا استقالة!
2022/01/19 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

اكد نائب رئيس مجلس محافظة نينوى السابق نور الدين قبلان، الاربعاء، استمرار محافظ نينوى نجم الجبوري في اداء عمله ولا تواجد اي اوامر باقالته.

وقال قبلان في تصريح لـ/المعلومة/، ان “المحافظ نجم الجبوري مازال يمارس عمله في منصبه ولاصحة للانباء التي تحدثت عن اقالته او تقديمه استقالته”.

واضاف ان “الجبوري مازال يمارس عمله بشكل […]

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