2022/01/19 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اكد نائب رئيس مجلس محافظة نينوى السابق نور الدين قبلان، الاربعاء، استمرار محافظ نينوى نجم الجبوري في اداء عمله ولا تواجد اي اوامر باقالته.
وقال قبلان في تصريح لـ/المعلومة/، ان “المحافظ نجم الجبوري مازال يمارس عمله في منصبه ولاصحة للانباء التي تحدثت عن اقالته او تقديمه استقالته”.
واضاف ان “الجبوري مازال يمارس عمله بشكل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبلان: محافظ نينوى مستمر في عمله: لا اقالة ولا استقالة!) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد نائب رئيس مجلس محافظة نينوى السابق نور الدين قبلان، الاربعاء، استمرار محافظ نينوى نجم الجبوري في اداء عمله ولا تواجد اي اوامر باقالته.
وقال قبلان في تصريح لـ/المعلومة/، ان “المحافظ نجم الجبوري مازال يمارس عمله في منصبه ولاصحة للانباء التي تحدثت عن اقالته او تقديمه استقالته”.
واضاف ان “الجبوري مازال يمارس عمله بشكل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبلان: محافظ نينوى مستمر في عمله: لا اقالة ولا استقالة!) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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