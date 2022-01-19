الصحة العالمية تحذر من طفرات جديدة يشهدها الفايروس

2022/01/19 | 13:41 - المصدر: قناة التغيير

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حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من ظهور اشكال جديد لفيروس كورونا عقب انتشار سلالة أوميكرون .

وقال المدير العام في موجز صحفي إن هذا الوباء لم ينته بعد ومع الانتشار المذهل لمتحور أوميكرون حول العالم من المرجح أن تظهر نماذج جديدة …مشيرا إلى الأهمية الاستثنائية لرصد وتقييم الوضع مع السلالات الجديدة من فيروس كورونا … مؤكدا أن أوميكرون قد لا يكون ثقيلا في سريانه مثل السلالات التي سبقته لكن فكرة أنه مرض خفيف هي فكرة خاطئة .

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