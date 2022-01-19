2022/01/19 | 13:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ،اليوم الاربعاء، من أن موسكو قد تستعد لإرسال مزيد من القوات باتّجاه أوكرانيا، داعياً الرئيس بوتين إلى اختيار مسار سلمي.

وقال بلينكن خلال زيارته كييف: إن واشنطن تعرف بوجود خطط لزيادة هذه القوة ضمن مهلة قصيرة للغاية، ما يعطي الرئيس بوتين القدرة على القيام بخطوات عدائية أكثر تجاه أوكرانيا.



وأعرب بلنكين عن امله من إبقاء الوضع على مسار دبلوماسي وسلمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلينكن يدعو روسيا من كييف الى مسار سلمي مع اوكرانيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلينكن يدعو روسيا من كييف الى مسار سلمي مع اوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).