أخوند يدعو الدول الاسلامية للاعتراف بالحكومة الأفغانية

2022/01/19 | 13:41 - المصدر: قناة التغيير

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دعا رئيس وزراء حركة طالبان محمد حسن أخوند الدول الاسلامية للاعتراف رسميا بحكومة طالبان.

وقال أخوند خلال مؤتمر صحافي في كابل: أدعو الدول المسلمة لأخذ زمام المبادرة والاعتراف بالحركة رسميا.

وبرر طلبه بانه يأتي من اجل الشعب الأفغاني، مضيفا أن طالبان نفّذت كل التزاماتها الأساسية عبر إعادة السلم والأمن.

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