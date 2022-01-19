العراق ثالث اكبر ارتفاع بانتاج النفط ضمن اوبك خلال كانون الأول

2022/01/19 | 13:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ارتفع انتاج العراق من النفط الخام خلال شهر كانون الاول الماضي الى 4.270 مليون برميل يوميًا، فيما من المفترض ان يصل انتاجه خلال كانون الثاني الجاري الى 4.281 مليون برميل يوميًا.وأرتفع إنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك من النفط بنحو 166 ألف برميل يوميًا خلال شهر كانون الاول، ليصل الى 27.882 […]

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