قوات حفظ السلام تنهي مهامها في كازاخستان

2022/01/19 | 13:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… غادرت المجموعة الأخيرة من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الأربعاء، كازاخستان في طريق عودتها إلى روسيا.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن أربع طائرات نقل عسكرية أقلعت من العاصمة الكازاخستانية نور سلطان وأكبر مدن البلاد ألماتا متوجهة إلى روسيا وعلى متنها آخر وحدات لقوات حفظ السلام الروسية وقيادتها برئاسة […]

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