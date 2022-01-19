لماذا يدخن هذا المرشح لمجلس الشيوخ الحشيش في إعلان حملته؟

2022/01/19 | 13:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مرشح ولاية لويزيانا لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، غاري تشامبرز جونيور، حملة إعلانية غير عادية تسلط الضوء على الفوارق العرقية في اعتقالات الماريجوانا.

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